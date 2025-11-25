El Ayuntamiento de Salamanca rinde homenaje a Alberto Miranda tras su victoria en el Eurobasket 2025

El entrenador salmantino Alberto Miranda ha sido homenajeado esta mañana por el Ayuntamiento de Salamanca, tras su reciente victoria en el Eurobasket 2025 al frente de la selección absoluta alemana. La concejala de Deportes, Almudena Parres, recibió a Miranda en el Salón de Recepciones junto a su familia, trasladándole en nombre de todos los salmantinos un mensaje de felicitación y orgullo.

“Estamos profundamente orgullosos de este oro, que hemos celebrado como si fuera nuestro”, afirmó Parres, destacando la “brillante aportación” de Miranda al deporte salmantino, nacional e internacional a lo largo de sus 20 años de trayectoria en ligas masculinas y femeninas.

La concejala subrayó que Miranda es “una persona muy querida y respetada” en la ciudad, y que su carrera, actualmente vinculada al cuerpo técnico del Unicaja Málaga, es fruto de “esfuerzo, sacrificios e ilusión en todo lo que hace”, convirtiéndolo en un “referente para las nuevas generaciones”.

Miranda comenzó en el baloncesto como jugador en el programa municipal de Juegos Escolares, que cada temporada reúne a más de 7.000 niños y niñas. “Ese gusanillo inicial”, señaló Parres, lo llevó a seguir formándose y entrenando en distintos centros educativos y clubes locales, hasta incorporarse al equipo de la Universidad de Salamanca junto a Isidro Álvarez, a quien considera su mentor.

Durante el acto, la concejala también le deseó suerte para continuar sumando títulos en la próxima temporada. 2025 ha sido un año especialmente destacado para Miranda, que además del Eurobasket, celebró con el Unicaja Málaga la Copa del Rey, la Basketball Champions League y la Copa Intercontinental.