El Ayuntamiento de Villares de la Reina levanta la suspensión cautelar del estadio Helmántico

El Ayuntamiento de Villares de la Reina ha emitido un informe favorable respecto a la Comunicación Ambiental de Actividad Deportiva presentada y ha levantado la suspensión cautelar sobre el estadio Helmántico.

"Este dictamen supone la habilitación definitiva de nuestro templo, restableciendo su uso total para la celebración de encuentros oficiales y devolviendo la normalidad a nuestra casa", se felicitan desde el Salamanca CF UDS.

El estadio se reabrió hace diez días para el encuentro entre el Salamanca CF UDS y el Coruxo bajo la responsabilidad del club charro y ahora ya está todo en regla para jugar el próximo domingo ante el Real Ávila.