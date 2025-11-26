La baja de Juanje abre la puerta de la titularidad a Luis Roldán y Juanma Lendínez

El sábado, Unionistas quiere ampliar su buena racha. El conjunto charro suma siete partidos sin perder y se ha colocado a tres puntos de la zona de playoff de ascenso a Segunda División. Los blanquinegros se verán las caras, a partir de las 16:15 horas, ante el Ourense de Dani Llácer en O Couto. El entrenador unionista, Mario Simón, tendrá que cambiar una pieza de su equipo titular. Juanje, uno de sus indiscutibles, vio la quinta amarilla ante el Real Madrid Castilla y tendrá que cumplir un partido de sanción.

Las dos opciones para el técnico blanquinegro son Luis Roldán y Juanma Lendínez. El primero de ellos, un ‘6’, sería el recambio esperado para mover pieza por pieza; el segundo, un ‘8’ de buen pie, sería una opción mucho más ofensiva desde el inicio y que dejaría claro que Unionistas arriesgaría para llevar el peso del partido.

En los últimos cuatro partidos, Mario Simón sustituyó a Juanje. Ante el Bilbao Athletic, Luis Roldán entró por el ‘6’ en el minuto 85 y, contra el Pontevedra, Juanma Lendínez sustituyó a Juanje en el minuto 71 en busca del tanto del empate. Ante el Talavera y el Real Madrid Castilla, fue Roldán el que entró por Juanje, pero Mario Simón ya había incluido en el campo a Juanma Lendínez con anterioridad.