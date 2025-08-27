El Balonmano Salamanca cae en el amistoso con Universidad de León

El Balonmano Salamanca jugó contra Universidad de León en el pabellón Río Tormes. Los de Martín Rechimón cayeron por 31-36 ante el conjunto leonés.

La primera parte fue muy competida. Los dos equipos acumulaban aciertos y errores a partes iguales. Martín Rechimón tomaba nota para intentar ajustar en el descanso y al asueto se llegaba con empate a catorce tantos.

El arranque de la segunda mitad fue muy malo de los salmantinos y los leoneses endosaron un parcial de 4-9. Con 18-23, Martín Rechimón paró el choque para buscar la reacción.

Y surtió efecto. Del 18-23 al 26-28 en los mejores minutos del Balonmano Salamanca. Sin embargo, la ULE reaccionó en el tramo final y se llevó el amistoso por 31-36.