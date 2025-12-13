El Balonmano Salamanca cae en la pista del Autocenter Principado

El Balonmano Salamanca se volvió de vacío de la pista del Autocenter Principado. El equipo charro cayó por 32-28 con un mal final del partido en el que se le escaparon los puntos.

El equipo de Martín Rechimón cuajó una buena primera parte y se marchó al descanso con una ventaja de tres tantos (13-16). Tras el paso por los vestuarios, los salmantinos siguieron con mínimas ventajas y, a falta de doce minutos, la ventaja de dos goles hacía presagiar un buen desenlace.

Pero no fue así. Todo lo contrario. El equipo local endosó un parcial de 9-3 para llevarse el choque a pesar de los ocho goles de Álvaro Carretero y los siete tantos de Sergio Nicolás de la Cruz.