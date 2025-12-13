El Balonmano Salamanca cae en la pista del Autocenter Principado
Los charros se desinflaron en el tramo final del encuentro
El Balonmano Salamanca se volvió de vacío de la pista del Autocenter Principado. El equipo charro cayó por 32-28 con un mal final del partido en el que se le escaparon los puntos.
El equipo de Martín Rechimón cuajó una buena primera parte y se marchó al descanso con una ventaja de tres tantos (13-16). Tras el paso por los vestuarios, los salmantinos siguieron con mínimas ventajas y, a falta de doce minutos, la ventaja de dos goles hacía presagiar un buen desenlace.
Pero no fue así. Todo lo contrario. El equipo local endosó un parcial de 9-3 para llevarse el choque a pesar de los ocho goles de Álvaro Carretero y los siete tantos de Sergio Nicolás de la Cruz.
