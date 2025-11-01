El Balonmano Salamanca se impone al Universidad de León

Importantísima victoria del Balonmano Salamanca. El equipo charro ganó por 32-28 al Universidad de León en el pabellón Río Tormes y suma dos puntos vitales en la lucha por la permanencia.

El partido fue de menos a más. Al descanso se llegó con una renta charra de cuatro tantos (11-7), pero en la segunda mitad los visitantes se colocaron a un solo gol (20-19). Ahí manejó bien la situación el equipo de Martín Rechimón para llevarse la victoria con el 32-28 final y agarrarse a la lucha por la salvación.

Sergio Nicolás de la Cruz anotó ocho goles para el BM Salamanca y estuvo bien ayudado por Unai Sanz y Álvaro Carretero, con cinco dianas cada uno.