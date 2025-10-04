El Balonmano Salamanca logra su primer triunfo de la temporada

Por fin sonríe el Balonmano Salamanca. Los charros lograron su primer triunfo de la temporada tras derrotar por 30-21 al Clinisord Maravillas en el pabellón Río Tormes.

El equipo salmantino tomó una renta de tres goles mediada la primera mitad y se la llevó al descanso (15-12). En la segunda mitad, los de Martín Rechimón fueron aumentando poco a poco el ritmo hasta el 30-21 final.

David García Egido y Sergio Nicolás compartieron el trono goleador con siete dianas cada uno y Álvaro Carretero se unión con seis tantos más.