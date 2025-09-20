El Balonmano Salamanca pierde con claridad con el BM Sanse

El Balonmano Salamanca perdió en el pabellón Río Tormes por 24-38 ante el BM Sanse. El equipo charro no estuvo bien en defensa ni en ataque y no tuvo opciones en ningún momento.

Al descanso, el equipo de Martín Rechimón caía por 12-22 y mostró su endeblez defensiva para poder parar el ataque madrileño. La distancia llegó a crecer hasta el 15-29 y ahí se fue estabilizando el choque hasta el 24-38 final.

David García Egido, con sies goles, y Sergio Nicolás, con cuatro, fueron los máximos artilleros de los ‘hombres de negro’ en un mal partido.