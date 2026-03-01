El Balonmano Salamanca sigue de dulce y derrota a Universidad de León

El Balonmano Salamanca se encuentra en el mejor momento de la temporada y logra enlazar seis victorias seguidas. Los charros ganaron por 28-32 en la pista del Universidad de León.

Los primeros compases fueron del equipo salmantino y rápidamente cogieron una renta de tres goles (1-4 y 4-7). Sin embargo, los leoneses respondían antes del descanso y el marcador se iba empatado a doce tantos.

En la segunda parte, el equipo de Martín Rechimón tomó mejores decisiones en ataque y comenzaron a deshilar la zaga rival para tomar ventajas. Y en esas rentas cortas supieron manejar el duelo hasta el 28-32 definitivo.

Álvaro Carretero dominó la ofensiva charra con diez goles y estuvo bien acompañado por Sergio Nicolás de la Cruz (7) y el pivote David Sánchez Agúndez (6).