El Balonmano Salamanca vence al BM Safa y acaricia la salvación

Dos puntos de oro para el Balonmano Salamanca. Y la salvación prácticamente en el bolsillo. Los charros vencieron por 32-34 al BM Safa en suelo madrileño.

El arranque de partido fue muy bueno para los charros, que se pusieron con cuatro tantos de ventaja a los siete minutos de juego (3-7). Ahí apareció Fernando Nevado para hacer ocho tantos en media parte para los locales y ponerles en ventaja al descanso (18-16).

La segunda mitad fue de fe. Los de Martín Rechimón siempre buscaron la victoria y fueron recortando en el marcador hasta el 25-25 de Unai Sanz a quince minutos para el final.

El tramo final fue de corazón en un puño. Agúndez apareció en el pivote y, sobre todo, Sergio Nicolás con dos tantos en el último suspiro mandan la victoria a Salamanca (32-34).