Batacazo del Salamanca CF UDS ante el Deportivo Fabril

Batacazo del Salamanca CF UDS. Los charros cayeron por 0-1 en el estadio Helmántico ante un ascendido Deportivo Fabril y solo tuvieron un buen tramo de partido: los minutos posteriores al descanso.

El once titular charro estuvo formado por Jon Villanueva en la meta; Parra, Souley, Murúa y Marotías en defensa; Lara, Cristeto, Serrano y Gonpi en la medular; y con Servetti y Javi Delgado en punta.

A los quince segundos, Jon Villanueva ya tuvo que evitar el 0-1 de Dipanda. El delantero visitante, tan rápido en su galopada como errático en su finalización, tuvo otras tres ocasiones claras en la primera mitad: en una cabeceó al palo; en otra se paró cuando encaraba a Jon Villanueva al entender que estaba en fuera de juego; y en la última disparó al lateral de la red.

No fue tan benévolo Areosa, que mandó a la red un barullo dentro del área en el minuto 26. Con ventaja se fue el Fabril al descanso, ante un Salamanca CF UDS inoperante y que no iba a buscar a su rival a campo ajeno.

En el minuto 35, el colegiado paró el partido debido a unas cánticos desde la grada que se escucharon nítidos en el Helmántico: “musulmán el que no bote”.

Tras el paso por los vestuarios, un arrebato de orgullo de los locales les pudo hacer empatar. Serrano avisó con un disparo desde la frontal; y Javi Delgado tuvo el 1-1 en un barullo dentro del área. También Servetti, que se topó con la pierna de un rival en boca de gol o Cristeto, al que el cancerbero le desvió lo justo un cabezazo y acabó en el larguero.

Pero el paso de los minutos dejó un ambiente frío, con el Deportivo Fabril cómodo y sin querer hacer daño en la contra y un Salamanca CF UDS que apenas mostró ímpetu en los suspiros finales. El playoff, muy complicado.