Batacazo tremendo del Salamanca CF UDS: cae ante el Burgos Promesas y se queda sin opciones de playoff

Golpetazo a mano abierta para el Salamanca CF UDS. Los charros cayeron por 2-1 en casa del Burgos Promesas y se quedan sin opciones de playoff.

El once titular del Salamanca CF UDS estuvo formado por Jon Villanueva en la portería; Parra, Souley, Marotías y Murua en defensa; Lara y Cristeto en el doble pivote; y con Serrano, Pulpón y Mancebo por detrás de Servetti.

Los charros salieron con más mordiente en los veinte primeros minutos, aunque la mejor ocasión fue del filial del Burgos y Parra tuvo que salvar el gol sobre la línea. Al descanso, 0-0 y la obligación de ganar por delante.

El arranque de la segunda mitad no pudo ser peor. Souley fue expulsado por roja directa en el minuto 52 y el Burgos Promesas se adelantaba a la hora de partido.

Con todo en contra, la entrada de Javi Delgado le dio aire al Salamanca CF UDS. En el minuto 77, el delantero empataba el encuentro a uno. El impulso le dio alas a los de Jorge García, que gozaron de un penalti a favor. Pero Servetti se topó con la parada del portero.

Y ya a la desesperada, el Burgos Promesas aprovechaba un error de Jon Villanueva para poner el 2-1 definitivo a placer.