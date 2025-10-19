El Becerril doblega a Unionistas B

La jornada charra en la Tercera RFEF se inició en la mañana del domingo. El filial de Unionistas cayó preso de sus erorres defensivos ante el Becerril en Las Pistas. Los palentinos se llevaron el triunfo por 1-2 y jugaron durante cuarenta minutos con uno más por la expulsión de Miki. Sergio Astudillo hizo el gol salmantino.

Por la tarde se jugará el doble encuentro charro palentino. Y los dos encuentros tendrán lugar a las 17 horas. El Guijuelo recibe al Municipal Luis Ramos al líder Palencia CF. Los de Dani Romo tienen a dos puntos el primer puesto.

La Unión Deportiva Santa Marta viajará a La Nueva Balastera para medirse al Palencia Cristo Atlético. La tabla separa a ambos equipos en un solo punto.