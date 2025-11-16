El Béjar Industrial doblega en el derbi al Ciudad Rodrigo

El duelo estrella del grupo B de la Regional de Aficionados se disputó en Mario Emilio. El Béjar Industrial se llevó el derbi ante el Ciudad Rodrigo por 2-0. Tras una aburrida primera mitad, los textiles rompieron el marcador en el cuarto de hora final para dejar los tres puntos en casa.

El filial del Salamanca CF UDS empató a uno en su visita al Victoria en Valladolid. Los de Óscar Albo se adelantaron a los cinco minutos de la segunda parte con un gol de Alejandro Hernández, pero los locales igualaron a media hora para el final del duelo.

El Helmántico cerró la jornada. Y lo hizo con victoria. El conjunto charro ganó por 2-1 al Noname en el Alfonso San Casto con un doblete de Jiménez.