El Béjar Industrial renueva a Rivi como entrenador

El Béjar Industrial continuará una temporada más en la Regional de Aficionados. El equipo textil logró una agónica salvación tras una campaña en la que comenzaron con buen pie.

El club ha decidido renovar a Rivi como entrenador. El técnico seguirá al frente del equipo y es uno de los pilares más fuertes de la estructura de la entidad textil.

“Compromiso, trabajo y ambición para seguir creyendo juntos. Mismo rumbo. Misma ambición. Seguimos peleando”, aseguran desde el Béjar Industrial.