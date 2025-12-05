Belén Arrojo disfruta de nuevo en Perfumerías Avenida: “Mi rol es el que el equipo necesite”

Belén Arrojo disfruta en la pista con Perfumerías Avenida. La jugadora granadina, que la pasada temporada sufrió una grave lesión, regresó al club azulón para recuperar su mejor versión y reconoce el buen momento del equipo en la pista.

¿Todavía resuenan los ecos de la victoria contra Valencia? “Sí. Fue increíble, la verdad. Estoy muy contenta y tengo ganas más. El equipo iba catorce abajo a falta de siete minutos y poco a poco, con ese paso hacia adelante del equipo y con una Iyana increíble, ves que te vas a acercando y crees en ganar el partido”.

¿Qué ha cambiado en Perfumerías Avenida? “El trabajo diario sigue siendo el mismo y lo que estábamos haciendo en los entrenamientos era muy bueno. Yo creo que era cuestión de tiempo que las piezas encajaran y después del parón, que nos ha venido bien, hemos hecho el click”.

¿Han sido injustas las críticas a Montañana? “Como su jugadora y como persona, a nadie le gusta escuchar críticas de nadie del equipo. El staff forma parte del grupo y no nos gustan las críticas contra nadie. Las que vemos el trabajo diario del equipo entero sabemos que no son agradables”.

En lo personal, está a buen nivel. “Después de una larga lesión, mi objetivo era disfrutar. Mi rol es el que el equipo necesite. Ahora estoy jugando al 4 y yo estoy encantada. Estamos creando conexiones muy buenas y eso se nota en la pista”.

Diferencia entre jugar al 3 y al 4. “A nivel de espacios, muchos. Defiendes a otro tipo de jugadoras. A mí me gustan los retos y estoy para lo que el equipo me necesite”.

Turno para Zaragoza. “Tenemos un reto ilusionante y complicado. Zaragoza tiene una plantilla increíble y en su casa son más fuertes. A todas nos gustan estos partidos y vamos con buena racha. Ojalá consigamos la victoria”.

¿Tiene opciones Avenida de ganar un título? “Ojalá. Como jugadora, tengo mucha ambición y todas queremos ganar. Lo que la Liga exige y por cómo es, lo ideal es ir partido a partido. Ahora tenemos que pensar solo en Zaragoza. Lo que está claro es que el club y la afición se merecen un título”.