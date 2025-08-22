Belén Arrojo y Djaldi-Tabdi adelantan el inicio de sus entrenamientos con Perfumerías Avenida
Las dos jugadoras ya comenzaron a trabajar este viernes y el lunes comenzará la primera sesión oficial
El primer entrenamiento oficial de Perfumerías Avenida tendrá lugar el próximo lunes. Pero este viernes dos jugadoras han adelantado su vuelta al trabajo y se han puesto a las órdenes de cuerpo técnico.
Belén Arrojo y Djaldi-Tabdi fueron las primeras en vestirse de corto y realizar algunos ejercicios físicos y de tiro en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.
Las dos jugadoras tuvieron una breve charla antes de comenzar a ejercitarse para ir tomando temperatura antes de iniciar de forma oficial los entrenamientos.
