Belén Arrojo y Djaldi-Tabdi adelantan el inicio de sus entrenamientos con Perfumerías Avenida

El primer entrenamiento oficial de Perfumerías Avenida tendrá lugar el próximo lunes. Pero este viernes dos jugadoras han adelantado su vuelta al trabajo y se han puesto a las órdenes de cuerpo técnico.

Belén Arrojo y Djaldi-Tabdi fueron las primeras en vestirse de corto y realizar algunos ejercicios físicos y de tiro en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez.

Las dos jugadoras tuvieron una breve charla antes de comenzar a ejercitarse para ir tomando temperatura antes de iniciar de forma oficial los entrenamientos.