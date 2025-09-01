Belén Arrojo se presenta oficialmente con Perfumerías Avenida

La alero granadina protagoniza su acto de presentación en Salamanca, donde promete aportar experiencia y liderazgo a la plantilla del club salmantino

Belén Arrojo ha sido presentada oficialmente como nueva jugadora de Perfumerías Avenida en un acto celebrado en Salamanca, con la presencia de directivos, aficionados y medios de comunicación. La alero granadina, internacional con la selección española, refuerza la plantilla de cara a la temporada 2025-2026.

Arrojo, de 1,88 metros, cuenta con una trayectoria consolidada en la Liga Femenina, habiendo militado en equipos como Mann Filter Zaragoza, Cadí La Seu, Gernika y Hozono Global Jairis. Su versatilidad en el puesto de alero y su capacidad para contribuir tanto en ataque como en defensa son aspectos destacados por la dirección deportiva del club.

Con su incorporación, Perfumerías Avenida busca combinar juventud y experiencia en su plantilla, consolidando un proyecto competitivo tanto en la liga nacional como en competiciones europeas. La presentación de Arrojo refuerza el compromiso del club con su proyecto deportivo y con su afición, que sigue apoyando cada temporada al equipo salmantino.

