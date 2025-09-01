Belén Arrojo se presenta oficialmente con Perfumerías Avenida

Belén Arrojo ha sido presentada oficialmente como nueva jugadora de Perfumerías Avenida en un acto celebrado en Salamanca, con la presencia de directivos, aficionados y medios de comunicación. La alero granadina, internacional con la selección española, refuerza la plantilla de cara a la temporada 2025-2026.

Arrojo, de 1,88 metros, cuenta con una trayectoria consolidada en la Liga Femenina, habiendo militado en equipos como Mann Filter Zaragoza, Cadí La Seu, Gernika y Hozono Global Jairis. Su versatilidad en el puesto de alero y su capacidad para contribuir tanto en ataque como en defensa son aspectos destacados por la dirección deportiva del club.

Presentación Belén Arrojo

Con su incorporación, Perfumerías Avenida busca combinar juventud y experiencia en su plantilla, consolidando un proyecto competitivo tanto en la liga nacional como en competiciones europeas. La presentación de Arrojo refuerza el compromiso del club con su proyecto deportivo y con su afición, que sigue apoyando cada temporada al equipo salmantino.