BeTennis Salamanca brilla en el Circuito Nacional AS Young Tour

BeTennis Salamanca ha cosechado un gran éxito en la última edición del prestigioso Circuito Nacional IBP y AS Young Tour, que se ha celebrado en Valladolid durante esta Semana Santa. El club ha demostrado su excelente nivel competitivo con un total de tres campeones y dos semifinalistas en diversas categorías, consolidando su presencia en el panorama del tenis nacional.

Guillermo Manzano, Iván Medina y Noa Sánchez-Marín se coronaron campeones en un torneo que ha reunido a los mejores talentos del tenis juvenil y absoluto. Manzano, en la categoría Sub 16 masculino, mostró su dominio en la pista al alzarse con la victoria. Iván Medina, por su parte, logró imponerse en la categoría Sub 12 masculino, mientras que Noa Sánchez-Marín hizo lo propio en la categoría Sub 12 femenino, sumando otro éxito a la exitosa campaña del club.

Por otro lado, Nahia Sánchez y Pablo Coria llegaron hasta las semifinales en la categoría absoluta, una de las más competitivas del torneo y con un premio económico de 2.000€. Ambos jugadores demostraron su nivel de juego, pero, desafortunadamente, se vieron superados por los campeones del torneo, quedándose a las puertas de la final. A pesar de la derrota, su rendimiento ha sido sobresaliente.

El equipo de BeTennis Salamanca se ha consolidado como un referente en el tenis nacional, y este logro refuerza su compromiso con la formación de jóvenes y su crecimiento en la élite del tenis competitivo. Desde el club se expresan muy orgullosos de los logros obtenidos por sus jugadores y se preparan para continuar con su desarrollo y éxitos en futuras competiciones.