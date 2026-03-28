El BM Salamanca cae ante el BM Arroyo

El Balonmano Salamanca perdió en el pabellón Río Tormes por 37-40 ante el BM Arroyo. El equipo dirigido por Martín Rechimón pagó caro su mala segunda mitad y se quedó de vacío.

El encuentro llegó con renta mínima para los salmantinos al descanso (19-18), pero los visitantes impusieron un ritmo mucho más alto en la segunda parte y perforaban la meta salmantina con asiduidad.

Sergio Nicolás y Álvaro Carretero marcaron siete tantos cada uno y David Sánchez Agúndez apoyó con seis dianas.