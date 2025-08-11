El BM Salamanca comienza sus entrenamiento a las órdenes de Martín Rechimón

Primeros pasos para el Balonmano Salamanca en la temporada 2025/26. El conjunto charro tiene nuevo inquilino en el banquillo y el argentino Martín Rechimón es el nuevo técnico del club para la próxima temporada.

En la primera sesión, que tuvo lugar en el pabellón Río Tormes, el entrenador pudo tener la primera toma de contacto con sus jugadores y también tener las primeras conversaciones sobre lo que quiere en el parqué.

Los primeros días de pretemporada, como no podían ser de otra forma, contará con un importante contenido físico en todas las sesiones.