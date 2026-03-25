El BM Salamanca hace sus deberes a tiempo: salvados a falta de cuatro jornadas

La gran segunda vuelta del Balonmano Salamanca le ha llevado al equipo charro a estar salvados con cuatro partidos por delante de la Primera Nacional. Los ‘hombres de negro’ enlazaron una tremenda racha de siete triunfos seguidos en la segunda vuelta para finiquitar el objetivo de la temporada.

Actualmente, el equipo de Martín Rechimón ocupa la octava plaza de la competición con 26 puntos y suman diez más que Universidad de León y que el Clinisord Maravillas (ambos con 16 puntos). Por lo tanto, ya es inalcanzable para los equipos de zona de descenso.

Este sábado, el Balonmano Salamanca recibe al BM Arroyo en el pabellón Río Tormes. El choque tendrá lugar a las 19:30 horas.