Un BM Salamanca ‘de dulce’ derrota al Astander Astillero

El Balonmano Salamanca está más cerca de la permanencia. Los charros sumaron dos puntos más tras vencer por 39-35 al Astander Astillero en el pabellón Río Tormes.

El partido siempre fue muy igualado con resultados muy cortos entre ambos equipos y con empates continuos en el tanteador. Sin embargo, los charros fueron mejores en el tramo final. Ahí el BM Salamanca estuvo muy certero en ataque para llevarse el encuentro por 39-35.

Sergio Nicolás anotó nueve tantos y Unai Sanz y David Sánchez Agúndez colaboraron con ocho dianas más cada uno para dejar la victoria en Salamanca.