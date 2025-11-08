El BM Salamanca se hunde tras el descanso ante BM Camargo
Los charros se fueron al intermedio con tres goles de ventaja y acabaron siendo superados por el cuadro cántabro
El Balonmano Salamanca se quedó de vacío ante el Balonmano Camargo en suelo cántabro. Los charros cuajaron una buena primera, pero acabaron cayendo por 32-29.
El equipo de Martín Rechimón comenzó mejor y su primera media hora fue de alto nivel. Los 'hombres de negro' ganaban por 11-14 al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, los cántabros fueron mucho mejores y lograron voltear el encuentro hasta el 32-29 final.
La ofensiva charra estuvo comandanda por un impecable Sergio Nicolás, que anotó trece dianas, y por Álvaro Carretero, que hizo siete goles.
