El BM Salamanca se impone a domicilio

El día para el Balonmano Salamanca comenzaba con el anuncio de retirada de Sebas Elena. El capitán no seguirá la próxima temporada y dejará un vacío importante dentro de la plantilla. Sus compañeros quisieron devolverle una pizca de todo lo que les ha ayudado con la alegría de la victoria ante el BM Gijón por 31-34.

Los primeros cuarenta minutos de encuentros fueron muy igualados (20-21), pero en el tramo final del choque, el BM Salamanca dio un paso adelante para llevarse el triunfo por 31-34.

El máximo goleador del equipo charro fue Álvaro Carretero con siete dianas, una más que Unai Sanz y que David García Egido.