El BM Salamanca inicia la temporada de liga con el objetivo de mejorar su rendimiento

El BM Salamanca ha cerrado su pretemporada con una derrota en el último partido amistoso disputado en casa, un resultado que ha evidenciado los desafíos que el equipo deberá afrontar en la inminente temporada de liga. A pesar de una prometedora primera mitad, en la que el equipo logró competir de igual a igual, la falta de rotación en la plantilla y la falta de acierto en los lanzamientos terminaron pasando factura.

El conjunto salmantino mantuvo el pulso durante los primeros 20 minutos, pero se fue al descanso con un marcador de 11-17 a favor del Leganés. En la segunda parte, los de Salamanca volvieron a recortar distancias, aunque los últimos diez minutos resultaron fatales, sellando una abultada derrota por 20-33. A pesar de la superioridad del rival, el resultado final no reflejó del todo la competitividad que el equipo demostró en la cancha.

A pesar del tropiezo, el BM Salamanca se prepara para iniciar la temporada de liga con ilusiones renovadas. Su primer encuentro será este domingo a las 12:30 horas, cuando se enfrenten al filial del Torrelavega en su feudo. El equipo está plenamente consciente de su situación y de los objetivos que se han marcado para esta campaña.