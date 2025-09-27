El BM Salamanca no tiene opciones ante el BM Pinto
Los charros se vinieron abajo tras el descanso y perdieron por nueve goles
El Balonmano Salamanca sigue sin puntuar esta campaña y ha comenzado con tres derrotas consecutivas. La última, en su visita al Balonmano Pinto (29-20).
El conjunto de Martín Rechimón hizo una buena primera mitad y se fue un tanto abajo al descanso en un duelo igualado (13-12). Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, los locales fueron un martillo ante la meta charra y a los ‘hombres de negro’ se les nubló el ataque.
Sergio Nicolás, con seis goles, y David García Egido, con cinco dianas, fueron los máximos anotadores del BM Salamanca.
