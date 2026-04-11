El BM Salamanca se queda sin uno de sus históricos: Sebas Elena anuncia su retirada

Sebas Elena ha anunciado el punto y final a su etapa deportiva y el Balonmano Salamanca perderá a su referente de las dos últimas décadas.

El pivote, siempre competitivo y con carácter, cerrará su etapa como jugador el próximo sábado ante Vetusta a las 19 horas.

"Me voy como siempre quise: en la pista, en casa y con mi gente", ha expresado el 6 del BM Salamanca.