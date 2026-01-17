El BM Salamanca se queda sin premio al final

El Balonmano Salamanca nadó para morir en la orilla ante el BM Sanse. Los charros cayeron por 34-30 y pagaron caro su mal final del encuentro.

Los primeros minutos de partido dejaron un choque igualado y, en el ecuador de la primera mitad, el tanteo era de empate a doce. Sin embargo, los madrileños estuvieron mejor antes del descanso y se llevaron tres goles de ventaja a los vestuarios (19-16).

Los charros saltaron con mucha fuerza a la segunda parte, ajustaron sus líneas defensivas y comenzaron a crecer en ataque. De hecho, un gol de Alan puso el 24-27 a falta de catorce minutos para el final. Ahí gripó el motor de los de Martín Rechimón, que no pudieron parar la oleada local y vieron cómo se quedaban sin puntos con el 34-30 final.