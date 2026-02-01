El bonito gesto de una leyenda del Real Madrid con un recogepelotas de Unionistas

El partido entre Unionistas y el Real Madrid de División de Honor tuvo un aficionado estrella. El brasileño Marcelo Vieira, leyenda del club blanco y cinco veces ganador de la Champions League, estuvo presente en el estadio Reina Sofía para ver las evoluciones de su hijo Enzo Alves, delantero del club blanco.

El ex futbolista brasileño fue el centro de atención de los seguidores del club blanco y no dudó en sacarse numerosas fotos, con su guardaespaldas siempre atento a la situación.

Durante la segunda mitad del partido, el propio Marcelo se puso a dar unos pases con uno de los recogepelotas de Unionistas en el pasillo de la grada del Reina Sofía y le regaló un momento mágico al joven canterano del club charro.