El bonito gesto de Unionistas para honrar la memoria de M4ría, la Princesa Futbolera Guerrera

El deporte salmantino está de luto tras conocerse el pasado jueves el fallecimiento de María Caamaño Múnez, conocida como la Princesa Futbolera Guerrera, por haber sido un ejemplo de lucha durante tantos años, iluminándonos con su sonrisa allá por donde iba.

Son muchos los gestos y los minutos de silencio que se han realizado en memoria de la pequeña, entre ellos el de Unionistas de Salamanca, que ha realizado un brazalete conmemorativo para honrar la memoria de M4ría y que así estuviera presente en el Real Avilés-Unionistas.

Con una estrella en la banda, se muestra así como el cielo tiene una más, como símbolo de lucha después de muchos años sin perder la sonrisa y siempre fomentando la investigación de todas las enfermedades que afectan a los más pequeños de la casa.