Borja Fernández denuncia el lanzamiento de piedras a seguidores de la UD Ourense en Las Pistas

Borja Fernández desvelaba al término del partido entre el Salamanca CF UDS y la UD Ourense el lanzamiento de piedras contra algunos de sus seguidores en Las Pistas.

El propio entrenador del equipo gallego expresaba lo sucedido. “Les han tirado piedras desde fuera”, se lamentaba en la rueda de prensa post partido.

Además, Borja Fernández dejaba claro que quería un buen ambiente en la vuelta y mandaba un mensaje de ‘fair play’ porque esperaba aficionados del Salamanca CF UDS en Ourense.

El entrenador local, Jorge García, explicaba en sala de prensa que él no vio ningún incidente. "Primera noticia que tengo. No te puedo responder nada más", sentenció Jorge García.