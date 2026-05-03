Broche de oro a la Vuelta Ciclista Salamanca Féminas

Gran éxito de la Vuelta Ciclista Salamanca Féminas. Durante el fin de semana, nuestra provincia reunió a más de cien corredoras cadetes y junior de equipos de España y Portugal.

La cita estuvo organizada por el Salamanca es Ciclismo y también contó con presencia de otros dos equipos charros: HyD Ciudad de Salamanca y Enchufe Solar.

La primera etapa tuvo un recorrido de 59 kilómetros, que comenzó en Castellanos de Moriscos y finalizó en Villares de la Reina

Este domingo tuvo lugar la segunda y última etapa, que situó la capital salmantina como centro del ciclismo femenino. La salida y la meta estarán ubicadas en la plaza de la Merced, en pleno casco histórico.

En esta etapa, el pelotón recorrió una distancia de 65 kilómetros, discurriendo por Aldeatejada, San Pedro de Rozados y Santo Tomé de Rozados. El regreso a Salamanca culminó nuevamente en la plaza de la Merced tras un tramo final urbano que puso a prueba la estrategia de los equipos