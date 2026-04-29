Bruno Iglesias da el pase a la final de la Premier League International Cup al Real Madrid Castilla

Unionistas se verá las caras con el Real Madrid Castilla este sábado por la noche. El choque, correspondiente a la jornada 34 de la Primera RFEF, se disputará a las 21 horas en Valdebebas. El equipo de Mario Simón estuvo muy pendiente del filial merengue, que jugó en la tarde del miércoles en la Premier League International Cup.

Los blancos vencieron por 1-2 al Dinamo de Zagreb y se metieron en la final del torneo. Y la victoria tuvo sello salmantino. El la prórroga, Bruno Iglesias marcaba el gol definitivo y daba el pase a la gran final al equipo merengue. El atacante charro llegó en segunda línea al área y mandó a la red el balón muerto para poner el 1-2 definitivo.

En Primera RFEF, el Real Madrid Castilla marcha en cuarto lugar con 53 puntos y suma cuatro puntos más en la tabla que Unionistas, que busca su plaza en los puestros de privilegio y también estar en la próxima Copa del Rey.