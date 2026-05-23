Buen ambiente en la segunda carrera y marcha ‘Kilómetros de Encuentro YMCA’

Durante la mañana del sábado ha tenido lugar la segunda carrera y marcha ‘Kilómetros de Encuentro YMCA’. La prueba tuvo su epicentro en las pistas del Tormes.

El recorrido de la carrera absoluta tiene un recorrido de diez kilómetros, mientras que la marcha cuenta con un trazado de tres kilómetros. El pistoletazo de salida se dio a las once de la mañana.

La cita estuvo organizada por YMCA, con el apoyo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.