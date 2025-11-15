El buen partido del BM Salamanca no tiene premio ante el BM Covadonga

El Balonmano Salamanca estuvo cerca de puntuar ante uno de los equipos más poderosos de la competición. El equipo de Martín Rechimón cayó por 32-35 contra el BM Covadonga en el pabellón Río Tormes.

La primera parte fue igualada y, a cinco minutos para el descanso, el tanteo era de empate a doce. Sin embargo, los asturianos acabaron mejor y tomaron dos goles de ventaja al paso por los vestuarios (13-15).

En el segundo tiempo, el BM Covadonga supo manejar la diferencia y la estiró hasta el 25-31 a falta de diez minutos. El arreón final del BM Salamanca no tuvo premio y bocinazo reflejó el 32-35 en el marcador.

Álvaro Carretero fue el máximo goleador de los salmantinos con diez dianas y Sergio Nicolás de la Cruz colaboró con seis tantos.