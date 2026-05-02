Un buen Unionistas se queda de vacío ante el Real Madrid Castilla

El gran partido de Unionistas no tuvo premio en Valdebebas. Los charros cayeron por 1-0 ante el Real Madrid Castilla a pesar de jugar a muy buen nivel durante una hora de encuentro.

El once titular charro tenía dos sorpresas. Mario Simón apostaba por Marco Coronas en la meta en sustitución de Salvi y dejaba fuera del equipo titular al MVP de la categoría en el mes de abril. El plan de partido pasaba por emparejarse en todo el campo, apretar arriba y que el Castilla no encontrase huecos en la tela de araña formada por Juanje, Masllorens y Jota.

En apenas sesenta segundos, Unionistas ya había gozado de una buena ocasión con un pase filtrado por Aarón y que Pere Marco disparó al cuerpo de Mestre. El propio Pere Marco volvía a intentarlo con un remate de cabeza que fue manso a las manos del portero.

El Castilla se mostraba muy incómodo y los charros dominaban también sin balón. En el arreón final de la primera mitad, Jota probó de nuevo a Mestre y una jugada escandalosa de Álvaro Gómez por línea de fondo fue desbaratada por Cestero. En la jugada previa al descanso, el Castilla pudo marcar con un chut de Pol Fortuny desde dentro del área. Por suerte para los charros, el balón se fue al lateral de la red.

La segunda parte comenzó con el cambio de Artola por Pere Marco en la punta del ataque salmantino. Y, solo cinco minutos después, Olmedo se retiraba lesionado. Álvaro Gómez gozó de la mejor ocasión charra con un balón que estrelló en el poste.

Sin embargo, la primera ventana de cambios del Real Madrid Castilla fue decisiva. La entrada de Beto, Ciria y, sobre todo, Jacobo Ortega le dio un plus más de vitalidad al filial merengue, mientras que Mario Simón dejaba pasar los minutos con su equipo perdiendo fuelle en el campo.

Con Unionistas ya más abierto y llegando más tarde a la presión en campo contrario, el Castilla logró mandar un balón al área que remató Ciria y, en el rechace, Jacobo Ortega fusiló a Marco Coronas.

Por debajo en el marcador y a la desesperada, Unionistas embotelló al Castilla en área propia. Pero el gran partido de los charros se quedó sin premio. El pitido final deja imposible el sueño del playoff; todavía queda luchar por la Copa del Rey.