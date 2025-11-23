Una buena primera parte da la victoria al Salamanca CF UDS ante el Marino de Luanco

Tres puntos muy importantes para el Salamanca CF UDS. El equipo charro se impuso por 1-2 en el Nuevo Miramar ante el Marino de Luanco y da un paso adelante en la tabla de Segunda RFEF.

El equipo titular de Jorge García estuvo formado por Leo Mendes en portería; Parra, Souley, Casado y Marotías en defensa; Alba y Lara en el doble pivote; con Aimar, Dani Hernández y Pulpón por detrás de Javi Delgado. Un once de batalla para pelear en el Municipal de Miramar.

Y solo dos minutos tardó en adelantarse el equipo charro, por medio de Parra. Con ventaja en el marcador, el plan de partido siempre queda favorecido. Pero el Salamanca CF UDS no se quedó ahí y buscó la meta rival. Un susto del Marino de Luanco, que pudo acabar en el 1-1, y rápidamente el 0-2 por medio de Javi Delgado, que cazó un balón muerto dentro del área para marcar en el minuto 35.

La segunda parte comenzó con el Marino de Luanco yendo hacia la meta de Leo Mendes. Los asturianos recortaban diferencias a los once minutos de la reanudación y ponía picante al choque. Además, el conjunto de Jorge García se salvaba del empate gracias a que al Marino de Luanco le anulaba el colegiado el 2-2.

En los minutos finales, el Salamanca CF UDS tuvo ocasiones para marcar el definitivo 1-3 por medio de Mancebo y Abraham. No hizo falta. El pitido final mandó los tres puntos al casillero del equipo charro.