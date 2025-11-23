Buenos resultados para la Escuela Looknarai en el Open Ibérico ISKA

La Escuela Looknarai cerró su participación en el Open Ibérico ISKA, celebrado en Alcobendas, con un balance muy positivo. El conjunto charro logró ocho victorias y dos derrotas.

Alejandro de la Ossa firmó una destacada actuación, con cuatro combates de gran exigencia que le permitieron alcanzar la final de su categoría. El combate tuvo que detenerse en el tercer asalto debido a una hemorragia nasal, por lo que obtuvo una medalla de plata muy meritoria, en la que decidió pelear la final con una lesión en el empeine y en el isquiotibial, por sus peleas anteriores.

En la categoría de menos de 30 kilos, Lidia García no pudo disputar su final debido a una incidencia relacionada con la rival.

Diego Díaz cayó eliminado en los octavos de final tras un combate muy igualado que se decidió por un veredicto arbitral ajustado.

El mejor resultado llegó de la mano de Juan Antonio Bernal, que se impuso en dos combates previos y conquistó la medalla de oro tras una final de gran nivel.

“La Escuela Looknarai valora muy positivamente la actuación del equipo, destacando el compromiso, el rendimiento y la actitud mostrados por todos los competidores en un campeonato de alto nivel”, explican desde el equipo charro.