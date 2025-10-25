Buenos resultados para el VelSalamanca en Aranda de Duero

El Club Atletismo VelSalamanca ha sido el único club representante de la provincia en el campeonato de Castilla y León por clubes en categoría Sub 12 y 14, que se celebró este sábado en las pistas de Aranda de Duero. El club tuvo representación las categorías femeninas y masculinas.

El equipo sub 14 femenino consiguió ser subcampeonas autonómicas detrás del Sporting Segovia, reciente subcampeón de España la semana pasada. Los equipo sub 12 y sub 14 masculino se quedaron a las puertas del podio, con un meritorio cuarto puesto. Y las chicas del equipo sub 14 quedaron clasificadas en un gran quinto puesto.

"Un gran éxito del club Salmantino que sitúa su escuela de atletismo entre las más potentes de la comunidad, siendo uno de los pocos clubes de la comunidad presentes en todas las categorías", expresan desde el VelSalamanca.