Se buscan nuevos árbitros en Salamanca

La delegación provincial de árbitros de Salamanca busca nuevos adeptos para la próxima temporada, bajo el lema “la mejor vista del partido no está en la grada, está en el campo”.

La iniciativa busca incorporar nuevos árbitros y árbitras de cara a la próxima temporada y, de hecho, ya cuenta con cerca de 50 personas inscritas antes incluso del impulso definitivo de la campaña.

La formación tendrá una duración aproximada de tres semanas, con un formato semipresencial que combinará clases online y sesiones presenciales en Salamanca, facilitando así la participación tanto de personas de la capital como del resto de la provincia.

La formación será impartida principalmente por Juan Luis Martínez de Osaba, profesor de la Escuela Provincial de Árbitros y árbitro de Tercera RFEF.

El curso está dirigido tanto a personas que quieran iniciarse en el arbitraje como aspirantes — sin vinculación federativa activa con ningún club—, como a quienes ya cuenten con licencia federativa en vigor en fútbol o fútbol sala como jugador, entrenador, delegado u otra función, que deberán acceder a través de la vía de colaborador.