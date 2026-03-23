El C.D. Guijuelo despide a Dani Romo como entrenador del club

Dani Romo dejará de ser entrenador del C.D. Guijuelo por decisión del propio club, que ha procedido a rescindir su contrato. Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado oficial y en sus redes sociales.

El C.D. Guijuelo agradece al técnico su "trabajo, compromiso y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la disciplina chacinera" y le desea "los mayores éxitos" en su futuro, tanto a nivel deportivo como profesional.

Dani Romo fichó por el conjunto el pasado mes de junio para encarar la temporada 2025/2026. Desde entonces, el C.D. Guijuelo ha ganado dieciséis partidos y empatado seis de los veintisiete disputados para situarse tercero en la clasificación del grupo 8 de Tercera RFEF, en puestos de ascenso.