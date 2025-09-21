Un calamitoso arbitraje deja sin puntos a Unionistas en División de Honor

Unionistas se quedó de vacío ante el Rayo Alcobendas. Los charros cayeron por 1-3 en la División de Honor a pesar de hacer un gran esfuerzo y en un partido marcado por la fuerte polémica arbitral.

Raúl Fuentes confío de inicio en Pelayo en portería; Edu López, Mansilla, Pablo López y Eloy en defensa; Ferreiro, Rodrigo, Pau y Adrián Jorge en la medular; y Marco Marrero y Óscar Lorenzo en punta.

Los primeros quince minutos fueron de claro dominio del Rayo Alcobendas. Los madrileños dominaban, robaban y corrían con una marcha más en el anexo al Reina Sofía. Y también se adelantaban en el minuto 9 tras un buen despeje de Pelayo que acababa remachando un punta visitante.

Unionistas tardó veinte minutos en sacudirse la presión. Con 0-1 abajo, los de Raúl Fuentes comenzaron a competir. Empataba Adrián Jorge con un disparo cruzado tras un pase al espacio de Óscar Lorenzo.

En los minutos finales de la primera mitad, el propio Óscar Lorenzo rondó el 2-1. Pero lo que llegó fue el 1-2 del Rayo Alcobendas en una acción muy discutida por los locales en los que se pidió fuera de juego.

En la segunda parte Unionista hizo muchas cosas para puntuar. Pero fue imposible. El línea anuló un gol a Marco Marrero y, dos minutos después, el colegiado no vio una clara mano en el área visitante que hubiese supuesto penalti.

De ahí se llegó al 1-3. Y lo mejor que le pudo pasar al equipo de Raúl Fuentes fue mantener la cabeza fría ante tal situación arbitral. Merecieron mucho más, pero se quedan de nuevo de vacío.