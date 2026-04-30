Cambio de horario en el Jairis – Perfumerías Avenida

La eliminatoria de cuartos de final de la Liga Femenina está marcada por los horarios televisivos. La ida se jugará esta tarde, a las 18 horas, en el pabellón de Würzburg. Perfumerías Avenida ha tirado de ironía con una ‘autorización digital’ para alentar a sus seguidores a ir al pabellón a una hora muy poco inusual.

Para el domingo, el encuentro de vuelta estaba fijado a las 19 horas en el pabellón Fausto Vicente. Sin embargo, el club murciano ha revelado que finalmente se disputará media hora después debido al nuevo horario establecido por Teledeporte.

Se trata de la eliminatoria, a priori, más igualada en los cuartos de final entre el cuarto clasificado de la fase regular y el quinto clasificado de la tabla.