Cambio de horario para el Unionistas – Real Madrid de División de Honor por la Youth League y la Copa del Rey

Todo estaba preparado para que el duelo entre Unionistas y el Real Madrid de División de Honor juvenil se jugase el domingo 1 de febrero, a las 12 horas, en el estadio Reina Sofía. De hecho, el horario estaba validado por la Real Federación Española de fútbol. Pero ha sufrido un cambio.

Los compromisos del conjunto blanco en la Copa del Rey juvenil (miércoles 28) y de la Youth League (miércoles 4) han hecho que el horario sufra una variación y finalmente se dispute el sábado 31 de enero a las 18 horas en el estadio Reina Sofía.

Ahora falta conocer el precio que pondrá el club charro para sus aficionados y no socios para el encuentro, algo que ya sucedió contra el Atlético de Madrid.