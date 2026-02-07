El Campeonato Autonómico absoluto de atletismo luce en Salamanca

Los mejores atletas absolutos del panorama regional se dieron cita este sábado en la pista salmantina Carlos Gil Pérez para la disputa del Campeonato Autonómico de pista cubierta.

Este Regional Absoluto comenzó a las 15:45 horas y se prolongó hasta las nueve de la noche aproximadamente. Además, de forma paralela, se celebró el Autonómico sub-14 y sub-12 de pruebas de anillo

Fue una competición al más alto nivel que, además, al ser prueba inscrita en Global Calendar, contó con la participación de atletas de otras Comunidades. Los atletas de alto nivel buscaron el billete para el Nacional Absoluto, que tendrá lugar en Valencia el fin de semana del 21 y 22 de febrero.