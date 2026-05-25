Un total de 16 gimnastas representarán a Salamanca en los campeonatos nacionales absolutos

El Club Rítmica Salamanca ha tenido una gran actuación este pasado fin de semana en el Campeonato de Castilla y León Absoluto Individual y de Equipos celebrado en Ávila, donde todas las gimnastas lograron la clasificación para el Campeonatos de España que se celebrará del 13 al 16 de junio en Guadalajara, mientras que el Campeonato de España de Equipos tendrá lugar del 1 al 5 de julio en Castellón.

En total, 16 gimnastas representarán a Salamanca en los campeonatos naacionales absolutos.

Celia Morena se proclamó subcampeona de Castilla y León Absoluta, logrando además la medalla de plata en aro y la medalla de bronce en pelota en la categoría junior individual.

En la competición por equipos, el equipo alevín formado por Alejandra Pérez-Moneo, Lua Sánchez y Carla Iglesias consiguió la tercera posición de Castilla y León. El segundo equipo alevín, integrado por Candela Yenes, Sara Martín y Lia Hernández, finalizó en cuarta posición.

El equipo junior formado por Ángela Cascón, Natalia García y Triana Perdiguero, consiguio la cuarta clasificación; y en categoría sénior, el conjunto formado por Carla Yáñez y Elena Bernal obtuvo la tercera posición de Castilla y León, mientras que Laura Guervós y Alexia Jiménez alcanzaron una meritoria cuarta posición.

En la clasificación individual por aparatos, Alejandra Pérez-Moneo obtuvo plata en aro alevín, Carla Iglesias, bronce en manos libres alevín y Lia Hernández de la Pava, bronce en pelota alevín.

Además, las gimnastas senior Laura Cabezas y Maria Barbero tambien han conseguido clasificarse al Campeonato de España de equipos, cedidas al club Kairos de Extremadura se alzaron con el bronce autonómico.