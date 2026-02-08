Canastas y diversión en Santa Marta de Tormes en la liga autonómica de minibasket femenino

Santa Marta de Tormes volvió a ser este domingo capital del deporte con la celebración de ocho partidos de la liga autonómica de minibasket femenino, en concreto, la fase II del grupo.

Los partidos se disputaron en las pistas del pabellón Francisco Samaniego “Fay” desde las 10:15 horas y estuvieron presentes las jugadoras del equipo local, el CB Santa Marta.

En concreto, participaron ocho equipos de las provincias de Valladolid, Segovia, Burgos, León, Palencia y Salamanca. En torno a 100 jugadoras acompañadas de sus respectivos equipos técnicos, de familiares y amigos, cerca de 300 personas que visitaron Santa Marta durante el fin de semana.