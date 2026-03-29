Canastas y diversión en el torneo de baloncesto 3x3 Primavera

Torneo de Baloncesto 3x3 de primavera en Carbajosa de la Sagrada

Este domingo se ha disputado una nueva edición del torneo de baloncesto 3x3 Primavera. La competición tuvo lugar en el pabellón municipal de Carbajosa de la Sagrada.

Desde las diez de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde, los numerosos encuentros 3x3 se disputaron de forma simultánea en el pabellón.

La competición se disputó en categoría senior y los inscritos debían ser mayores de dieciséis años para poder participar.