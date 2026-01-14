La cantera de Unionistas contará con nuevas oficinas en el Reina Sofía

Unionistas sigue mejorando las infraestructuras del Reina Sofía y próximamente el club instalará una oficina para los formadores de la cantera, tal y como puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM.

El club blanquinegro pagará de su propio bolsillo unas oficinas prefabricadas de dos pisos para que los entrenadores de la base puedan trabajar en su día a día y estar presentes cerca del césped. Además, también habrá una serie de taquillas para que puedan dejar todo el material de los entrenamientos.

Esta era una petición recurrente desde la coordinación de cantera y una necesidad a corto plazo para poder estar más presentes en el día a día.